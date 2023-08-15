الكشف عن احتجاز ثلاثة أجانب في بريطانيا بشبهة "التجسس لصالح روسيا"

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء أن الشرطة البريطانية احتجزت في فبراير الماضي ثلاثة مواطنين بلغاريين للاشتباه في "تجسسهم لصالح روسيا".

وحسب "بي بي سي"، يزعم أن أورلين روسيف (45 عاما) ، وبيزر جامبازوف (41 عاما) وكاترين إيفانوفا (31 عاما)، والذين انتقلوا للعيش إلى بريطانيا منذ سنوات، عملوا لصالح الخدمات الخاصة الروسية.

BREAKING Three Bulgarian nationals have been arrested and charged by British security services over allegations they have been spying for Russia.https://t.co/EaErLzwW85 — Daily Star Breaking News (@StarBreaksNews) August 15, 2023

ووجهت إليهم تهمة حيازة وثائق هوية "بنية غير لائقة"، ويزعم أنهم علموا أنها مزيفة.

وتشمل الوثائق جوازات سفر وبطاقات هوية ووثائق أخرى للمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك.

ويبقى المتهمون الثلاثة قيد الاحتجاز منذ فبراير، ومن المقرر أن يمثلوا أمام لمحاكمة "أولد بيلي" بلندن في يناير المقبل. ولم يقدموا بعد التماسا بشأن التهم الموجهة إليهم.

المصدر: BBC