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الكشف عن احتجاز ثلاثة أجانب في بريطانيا بشبهة "التجسس لصالح روسيا"

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الكشف عن احتجاز ثلاثة أجانب في بريطانيا بشبهة
Globallookpress
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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء أن الشرطة البريطانية احتجزت في فبراير الماضي ثلاثة مواطنين بلغاريين للاشتباه في "تجسسهم لصالح روسيا".

وحسب "بي بي سي"، يزعم أن أورلين روسيف (45 عاما) ، وبيزر جامبازوف (41 عاما) وكاترين إيفانوفا (31 عاما)، والذين انتقلوا للعيش إلى بريطانيا منذ سنوات، عملوا لصالح الخدمات الخاصة الروسية.

ووجهت إليهم تهمة حيازة وثائق هوية "بنية غير لائقة"، ويزعم أنهم علموا أنها مزيفة.

وتشمل الوثائق جوازات سفر وبطاقات هوية ووثائق أخرى للمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك.

ويبقى المتهمون الثلاثة قيد الاحتجاز منذ فبراير، ومن المقرر أن يمثلوا أمام لمحاكمة "أولد بيلي" بلندن في يناير المقبل. ولم يقدموا بعد التماسا بشأن التهم الموجهة إليهم.

المصدر: BBC

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