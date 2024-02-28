 
مباشر

ماسك: الولايات المتحدة ملاذ لأخطر المجرمين من جميع العالم

أخبار العالم

ماسك: الولايات المتحدة ملاذ لأخطر المجرمين من جميع العالم
Globallookpress
مهاجرون يتكدسون على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة - مايو 2023
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2ag

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الولايات المتحدة أصبحت في ظل مشاكل الهجرة التي تشهدها حاليا، ملاذا لأخطر المجرمين من جميع أنحاء العالم، مؤكدا عدم معارضته للهجرة المنظمة.

وفي الوقت نفسه، أكد ماسك دعمه لتنمية الهجرة القانونية إلى البلاد وأنه لا يعارضها، وقال: "ضد فكرة تدفق أعداد هائلة من الأشخاص غير المدقق بهوياتهم إلى أمريكا".

وأضاف أن القدرة على التخلص من وثائق الهوية الشخصية (من أي بلد)، وعبور الحدود الجنوبية (للولايات المتحدة الأمريكية) وطلب "اللجوء" قد حولت أمريكا إلى ملاذ لأخطر المجرمين في العالم!".

إقرأ المزيد
مهاجرون من أوزبكستان يقاضون بايدن ووزير داخليته
مهاجرون من أوزبكستان يقاضون بايدن ووزير داخليته

وفي وقت سابق، أشار ماسك في حسابه على منصة "إكس" إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تمد السجادة الحمراء" تحت أقدام الهجرة غير الشرعية، بدلا مما وصفها "حماية الحدود" (لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك).

وقد شهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف حالة عبور غير قانوني للحدود في ديسمبر الماضي فقط، وهو يعتبر أكبر رقم خلال شهر واحد.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد تسجيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث الأخيرة التي يحكم فيها بايدن الولايات المتحدة.

المصدر: RT + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا