أكد المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية ستيفن براين أنه يجب إقالة الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ من منصبه بعد تهديداته لروسيا.

وقال براين ردا على تصريحات ستولتنبرغ حول السماح للقوات الأوكرانية باستخدام مقاتلات "إف-16" لتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية: "يجب إقالة الأمين العام لحلف "الناتو" الآن، قبل فوات الأوان".

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واعتبر أن مثل هذه التصريحات هي بمثابة إعلان حرب، ودعا إلى وقف هذه الخطوة غير العقلانية والخطيرة في أسرع وقت ممكن.

وصرح ستولتنبرغ في وقت سابق أن أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن النفس، بما في ذلك تنفيذ ضربات بمقاتلات "إف-16" ضد أهداف عسكرية روسية مشروعة خارج أوكرانيا.

وكان عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندي ميك والاس قد انتقد في وقت سابق تصريحات أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ حول انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، واصفا الحلف بأنه "منظمة إرهابية".

المصدر: "لينتا. رو"