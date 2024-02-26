أكد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو عدم صحة تصريحات الرئيس الأوكراني ودعايتة الإعلامية حول خسائر كييف، وشبهها بما كان ينتهجه وزير الدعاية النازية عند هتلر جوزيف غوبلس.

وأكد سالدو في قناته على تطبيق "تلغرام" أن زيلينسكي يتعمد التقليل من حقيقة أرقام خسائر الجيش الأوكراني بـ"10 مرات على الأقل".

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وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022 بلغت 31 ألف قتيل.

وأضاف سالدو: "إن زيلينسكي وآلته الدعائية يكذبون على مبدأ غوبلس: إنهم يحاولون زرع هذه الكذبة الصارخة في رؤوس الأوكرانيين البائسين، ويكررونها عدة مرات.. لقد قلل من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بمقدار 10 مرات".

ووفقا له، فإن "هدف نظام كييف هو إقناع الأوكرانيين بعدم الخوف من الخدمة في القوات المسلحة".

وأردف حاكم مقاطعة خيرسون: "مع ذلك، وبالنظر إلى المقاومة الشرسة التي يبديها الأوكرانيون العاديون في وجه مفوضي الخدمة العسكرية، فإن حكايات "لا خسائر" لم تعد صالحة للاستهلاك".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في 20 فبراير الجاري، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت 166 ألف قتيل وجريح فقط خلال الهجوم المضاد الفاشل منذ 4 يونيو 2023.

المصدر: نوفوستي