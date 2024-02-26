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بيسكوف: المخابرات الأمريكية تنشط في أوكرانيا حتى من قبل 2014 ودربتهم على التخريب ضد روسيا

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بيسكوف: المخابرات الأمريكية تنشط في أوكرانيا حتى من قبل 2014 ودربتهم على التخريب ضد روسيا
Globallookpress
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أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف نشاط المخابرات المركزية الأمريكية والمرتبطة بها، في أوكرانيا حتى قبل 2014 بتجنيد العملاء وإعدادهم لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين إن عمل المستشارين الأمريكيين الذين شغلوا مراكزا في إدارة الرئاسة الأوكرانية "معروف جيدا".

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وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عملت في أوكرانيا حتى قبل الانقلاب في عام 2014 وأن هذا الأمر "ليس سرا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة المخابرات المركزية أصبحت تشارك بنشاط في العمل في أوكرانيا بعد عام 2014، وكشفت في تقرير لها أنها أنشأت شبكة من القواعد لها على الحدود مع روسيا.

وأردف بيسكوف: "إن عمل ما يسمى بالمستشارين الأمريكيين، الذين ينتمي معظمهم إلى وكالة المخابرات المركزية، معروف جيدا، لقد شغلوا الوظائف بشكل مثالي في مبنى الإدارة الرئاسية لأوكرانيا".

المصدر: تاس

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