الاستخبارات البيلاروسية: الغرب متورط في تخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا

أكد رئيس جهاز الاستخبارات البيلاروسي إيفان تيرتيل اليوم الثلاثاء، أن عددا من الدول الغربية لا تشارك فقط في توريد الأسلحة إلى كييف، ولكنها أيضا متورطة في أعمال التخريب في روسيا.

وقال تيرتيل إن "الغرب يتورط بشكل متزايد في الأعمال العدائية. ولم تعد أجهزة المخابرات ووزارات الدفاع في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبولندا ودول أخرى تشارك في توريد الأسلحة إلى الجانب الأوكراني فحسب".

وشدد على أن هذه الدول "تشارك أيضا بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية على الأراضي الروسية، بما في ذلك نقل الجناة وأدوات الإرهاب عبر بيلاروس".

وفي ديسمبر الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا سلكت علنا ​​طريق الدولة الراعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، مشددا على أن "نظام كييف ينفذ أعمال تخريب ضد الأهداف المدنية، والبنية التحتية للنقل والطاقة، بالإضافة إلى شن هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والمسؤولين والشخصيات العامة في روسيا".

ودعا الرئيس الروسي إلى تعزيز أعمال مكافحة الإرهاب في كافة المجالات، باستخدام مجموعة واسعة من القدرات التقنية والعملياتية، والتفاعل الفعال مع وزارة الدفاع والإدارات الأخرى.

المصدر: RT