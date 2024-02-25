اليابان تعد بمواصلة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات ضد روسيا

أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليابانية: "قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خلال القمة الافتراضية لقادة مجموعة السبع التي عقدت يوم السبت، إن اليابان، بالتعاون الوثيق مع مجموعة السبع، تتخذ إجراءات صارمة طوال هذا الوقت وستفرض الآن عقوبات إضافية، بما في ذلك قيود على الأفراد والمؤسسات من روسيا".

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وتم التأكيد على أن رئيس الحكومة اليابانية، خلال القمة الافتراضية لقادة مجموعة السبع، برئاسة إيطاليا، وعد بمواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، في المقام الأول في مجال ترميم وتحديث البنية التحتية الأوكرانية.

وعقدت قمة مجموعة السبع على شكل مؤتمر عبر الفيديو في الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في يوم 24 فبراير، وكانت مخصصة لأوكرانيا.

يوم السبت الماضي، وصل عدد من الزعماء الغربيين، بينهم رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا، إلى كييف في "زيارة تضامنية".

وخاطب فلاديمير زيلينسكي، زعماء دول المجموعة، وتخلف عن اللقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي مثله وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، وحثهم زيلينسكي على مواصلة دعم أوكرانيا.

المصدر: تاس