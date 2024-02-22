اليابان تمنع تصدير 5 فئات أخرى من البضائع إلى روسيا

أضافت سلطات اليابان 5 فئات أخرى إلى قائمة البضائع والمنتجات المحظور تصديرها إلى روسيا، وتم تحديد هذه المنتجات بعد "تحليل استخدام الأسلحة الروسية في أوكرانيا".

وتم نشر قائمة هذه السلع، بالاعتماد على نتائج الإجراءات التي اتفقت عليها دول مجموعة السبع في مارس من العام الماضي (في 20 أكتوبر 2023)، واليوم الخميس تمت إضافة بعض التعديلات إليها.

وفي الوقت الراهن، باتت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تشمل 50 بندا.

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وجاء في بيان الوزارة اليابانية: "بالتعاون بين الدول الرائدة ومن بينها اليابان، وعلى أساس دراسة وتحديد الأجزاء المستخدمة في الأسلحة الروسية التي يتم استخدامها في أوكرانيا، تم تجديد قائمة البضائع الممنوع تصديرها إلى روسيا. وهي تتضمن الأجزاء الإلكترونية للدوائر المتكاملة والترانزستورات وأجهزة الاتصال اللاسلكي والكاميرات، بالإضافة إلى المعدات والآلات الضرورية لتطويرها وإنتاجها ".

ووفقا للوزارة، كانت القائمة تتضمن حتى الآن، خمسة أقسام كبيرة للمنتجات مثل أجزاء الدوائر المتكاملة؛ والمعدات اللازمة لأنظمة الاتصالات، وكذلك الصمامات الثنائية والترانزستورات والكاميرات الرقمية، والمعدات البصرية، والمكونات اللازمة لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات. وفي الوقت الراهن، تمت إضافة إليها قسم سادس، وهو يتعلق بالمخارط والماكينات ذات التحكم الرقمي بالكمبيوتر وهذا القسم يتكون من خمسة عناصر: مراكز التصنيع والمعالجة، والمخارط بالتحكم الرقمي وماكينات الطحن بالتحكم الرقمي، والمكونات المختلفة لهذه الماكينات.

المصدر: نوفوستي