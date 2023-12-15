عقوبات يابانية جديدة ضد روسيا تشمل شركات من دول عربية

أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، بأن الحكومة فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قيود التصدير على 57 شركة.

وشملت العقوبات الجديدة، تجميد الأصول في حال الكشف لـ35 فردا و43 كيانا اعتباريا، فضلاً عن فرض قيود على عدد من الشركات من الإمارات وأرمينيا وسوريا وأوزبكستان.

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وأشارت الوزارة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم اعتبارا من 1 يناير حظر استيراد الألماس من روسيا للاستخدام غير الصناعي.

وتؤثر قيود التصدير اليابانية الجديدة، على عدد من المؤسسات الصناعية والطيران والدفاع وبناء السفن والبحث في روسيا. ومن بينها مصنع أورال للطيران المدني، ومصنع أولان أودي للصناعات الجوية، وحوض بناء السفن خاباروفسك، وحوض بناء السفن فوستوشنايا، وغيرها. ولم يتم بعد نشر قائمة الأفراد والمؤسسات الذين سيتم تجميد أصولهم في حالة اكتشافها.

وتم فرض عقوبات على بعض الشركات الأجنبية، التي تعتقد طوكيو أنها تساعد روسيا في تجاوز القيود، ومن بينها ضد شركتين من الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أرمينيا، وواحدة من سوريا، واثنتين من أوزبكستان.

المصدر: تاس