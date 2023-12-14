بريطانيا تحظر استيراد الألماس من روسيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة قدمت تشريعا، يوم الخميس، حول فرض المزيد من العقوبات على السلع والتكنولوجيا القادمة من روسيا، ومنها استيراد الألماس.

وذكر بيان نشر على موقع الخارجية البريطانية أن العقوبات ستنطبق على بعض المعادن الروسية التي تم الإعلان عن حظر استيرادها في قمة مجموعة السبع في مايو.

إقرأ المزيد

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تقدم حكومة المملكة المتحدة قانونا منفصلا يحظر استيراد الألماس من روسيا، وتخطط لفرض حظر على الخدمات الإضافية المتعلقة بالمعادن، عندما يكون من الممكن القيام بذلك بالاشتراك مع شركاء دوليين".

كما يشمل القانون البريطاني حظرا على تصدير عدد من السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، بما في ذلك قطع غيار الآلات والإلكترونيات.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.

وفي وقت سابق، أفيد بأن المملكة المتحدة ستنشئ خدمة لمراقبة الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أدرجت لندن حوالي 1800 فرد وكيان روسي على قائمتها للعقوبات وجمدت أصولهم التي تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار).

المصدر: RT