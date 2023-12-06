لندن تفرض عقوبات على موردي المنتجات العسكرية إلى روسيا

أعلنت بريطانيا أنها تفرض اعتبارا من اليوم الأربعاء، عقوبات على الأفراد والكيانات الأجانب الذين يزودون روسيا بالمعدات والمكونات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها: "ستفرض المملكة المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على الموردين العسكريين الذين يدعمون آلة الحرب لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وسيكون الموردون الأجانب الذين يصدرون المعدات والمكونات إلى روسيا من بين عشرات الأفراد والجماعات التي ستواجه عقوبات، بهدف حرمان بوتين من الموارد التي يحتاج إليها في الحرب" في أوكرانيا.

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وجاء هذا البيان عشية الزيارة التي ينطلق فيها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء لواشنطن، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وأعضاء في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وفي هذه الاجتماعات، يعتزم كاميرون التأكيد على "دعم بريطانيا الثابت" لأوكرانيا بينما يشهد الكونغرس مناقشات حول مدى صواب تقديم المزيد من المساعدة لكييف.

منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أدرجت لندن حوالي 1800 فرد وكيان روسي على قائمتها السوداء وجمدت أصولهم التي تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار).

المصدر: "تاس"