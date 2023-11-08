بريطانيا توسع عقوباتها ضد روسيا

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء عن توسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا، بإدراج 29 بندا جديدا عليها.

وحسب بيان، نشرته الحكومة البريطانية، فقد فرضت عقوبات على الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، كما طالت العقوبات الجديدة شركة "أورال" للتعدين والمعادن، والشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين، وشركة "كراستسفيتميت"، و Nord Gold.

كما فرضت لندن عقوبات على مدير المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة المالية يوري تشيخانتشين.

وكانت بريطانيا أضافت في 17 سبتمبر الماضي 14 مسؤولا روسيا جديدا إلى قائمة عقوباتها ضد روسيا.

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وقد شملت قائمة العقوبات البريطانية أكثر من 1600 فرد وكيان روسي، بما في ذلك 29 بنكا بأصول عالمية تبلغ قيمتها 1 تريليون جنيه إسترليني، وأكثر من 130 رجل أعمال بقيمة ثروة تزيد عن 145 مليار جنيه إسترليني، حسب الحكومة البريطانية.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الثلاثاء أن أكثر من 100 شركة بريطانية أبلغت حكومة البلاد في الفترة من فبراير 2022 إلى مايو 2023 بأنها انتهكت العقوبات التي فرضتها لندن على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"