بريطانيا تضيف 14 مسؤولا روسيا جديدا إلى قائمة العقوبات

أضافت الحكومة البريطانية 14 مسؤولا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا.

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جاء ذلك فيما نشرته الحكومة في موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم عن هذه العقوبات كما أسماه "ردا على محاولات روسيا تدمير الهوية الوطنية الأوكرانية".

وطالت العقوبات مفوضة حقوق الطفل في منطقة موسكو، ووزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف، وكذلك مقدم البرامج السابق في RT أنطون كراسوفسكي، ووزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا.

وقد شملت قائمة العقوبات البريطانية أكثر من 1600 فرد وكيان روسي، بما في ذلك 29 بنكاً بأصول عالمية تبلغ قيمتها 1 تريليون جنيه إسترليني، وأكثر من 130 رجل أعمال بقيمة ثروة تزيد عن 145 مليار جنيه إسترليني.

المصدر: موقع الحكومة البريطانية