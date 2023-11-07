صحيفة: أكثر من 100 شركة بريطانية أقرت بانتهاك العقوبات على روسيا

أبلغت أكثر من 100 شركة الحكومة البريطانية في الفترة من فبراير 2022 إلى مايو 2023 بأنها انتهكت العقوبات التي فرضتها لندن على روسيا.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن السلطات البريطانية نشرت بيانا بهذه المعلومات بناء على طلب مقدم بموجب قانون حرية المعلومات.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن حوالي 127 حالة أبلغت بموجبها كيانات قانونية طوعا السلطات المختصة عن الانتهاكات، وتعاون هذه الكيانات مع لجنة التحقيق يجعل من الممكن تقليل حجم الغرامات.

وقال مصدر مقرب من وزارة الخزانة البريطانية، التي تشرف على تطبيق العقوبات المالية، إن السلطات المسؤولة "لا تحاول المبالغة في معاقبة الأخطاء غير المقصودة".

ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على ما يقرب من 1.6 ألف فرد وكيان قانوني بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، ومن خلال الاعتراف طوعا بانتهاك نظام العقوبات، يمكن للشركات تقليل حجم الغرامة.

المصدر: تاس