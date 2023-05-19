تفاصيل العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا

وسعت المملكة المتحدة قائمة عقوباتها على روسيا، وطالت القيود الجديدة شركات عامة وبنوكا وشخصيات، وتأتي الخطوة في إطار ضغوطات تحاول لندن فرضها على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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وفيما يلي تفاصيل العقوبات البريطانية الجديدة المناهضة لروسيا:

- تم إدراج 86 شخصية وهيئة اعتبارية مرتبطة بروسيا في قائمة العقوبات.

- إدراج في قائمة العقوبات أوليغ رومانينكو رئيس الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيه، و13 عضوا في مجلس إدارة "غازبروم نفط".

- فرض عقوبات على شركات مرتبطة بشركة "روساتوم"، وهذه الشركات تنتج مواد وتقنيات حديثة.

- طالت العقوبات 8 شركات مرتبطة بإنتاج المعادن في روسيا.

- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنه سيتم تجميد أصول الحكومة الروسية إلى أن تدفع روسيا ثمن "الضرر الذي لحق بأوكرانيا".

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة على موسكو طالت رجال أعمال وقطاعات اقتصادية، من جهتها أكدت موسكو فشل سياسة العقوبات وشددت على أنها ستدافع عن حقوقها.

المصدر: RT + نوفوستي