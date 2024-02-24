عدد من القادة الغربيين يصلون كييف

وصل عدد من الزعماء الغربيين، بينهم رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا، إلى كييف اليوم السبت في "زيارة تضامنية" تصادف الذكرى الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء جيورجا ميلوني ونظيريها الكندي جاستين ترودو والبلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سافروا معا إلى العاصمة الأوكرانية طوال الليل بالقطار من بولندا المجاورة.

وقالت فون دير لاين عبر شبكة "إكس" إنها "في كييف في الذكرى السنوية الثانية للحرب.. وللاحتفاء بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني"، مضيفة "أكثر من أي وقت مضى نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا. ماليا واقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا..".

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

وذكر البرلماني الأوكراني أليكسي غونشارينكو عبر "تليغرام" أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون "موجود في كييف أيضا".

وكان من المقرر أن تستضيف ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو في وقت لاحق من اليوم من كييف سيشارك فيه قادة مجموعة السبع، مع دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للانضمام إلى المناقشة.

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وقبل هذه القمة الافتراضية ستعقد ميلوني اجتماعا ثنائيا مع زيلينسكي، قد يتم في أعقابه الإعلان عن إبرام روما اتفاقية أمنية مع كييف على غرار تلك التي وقعتها كييف في وقت سابق مع برلين وباريس ولندن.

وكان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا أعلن في وقت سابق عن فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل مئات من الأشخاص والكيانات، على خلفية النزاع المستمر حول أوكرانيا.

المصدر: وكالات