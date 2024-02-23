تتضمن وزير دفاع كوريا الشمالية.. أوروبا تعلن الحزمة الـ13للعقوبات ضد روسيا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه تم إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.

وجاء في بيان صدر عن المجلس: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض تدابير تقييدية ضد 106 أفراد آخرين و88 من المؤسسات، الذين يتحملون المسؤولية عن أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

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ووفقا للبيان، باتت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لروسيا تشمل أكثر من ألفي شخص وشركة. وتشير الوثيقة إلى أن قائمة العقوبات تشمل أيضا شركات من الصين وسريلانكا وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، والتي، حسب مزاعم الاتحاد الأوروبي، تتحايل على الإجراءات التقييدية ضد روسيا.

وفي إطار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضد 27 شركة من روسيا وسبع دول أخرى (الهند، الصين، سريلانكا، صربيا، كازاخستان، تايلاند، تركيا) بزعم أنها تدعم الصناعات الدفاعية الروسية وتم فرض قيود تصدير على توريد قطع غيار للطائرات بدون طيار والمحولات الكهربائية إلى روسيا. وتم كذلك فرض عقوبات على أربع شركات من الصين وواحدة من كل من كازاخستان والهند وصربيا وتايلاند وسريلانكا وتركيا بسبب توريد "المكونات الإلكترونية للمجمع الصناعي العسكري الروسي".

وتم فرض عقوبات شخصية على وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام.

المصدر: تاس