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"خنازير يحملون السلاح".. فضيحة في لاتفيا بعد منشورات كاريكاتير ساخرة عن قوات كييف ـ صور

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Legion-Media
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اندلعت فضيحة في لاتفيا وموجة من الانتقادات بعد أن نشرت البوابة الإخبارية الممولة من الدولة منشورات وكاريكاتير الخنازير، تظهر جنود القوات الأوكرانية على شكل خنازير يحملون السلاح.

وذكرموقع "دلفي" الإخباري المحلي أن "المنشورات نشرت في الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتم نشر صور خنازير بزي عسكري تمثل جنودا أوكرانيين، وأصبح المنشور موضع انتقادات واسعة النطاق من مستخدمي الإنترنت".

وذكر محررو البوابة الإخبارية الموحدة في لاتفيا "LSM"، في ردهم على غضب المستخدمين، أنه "في هذه القصة المصورة، يمكن أن تكون الخنازير عمال بناء، أو ركاب قطار، أو مشاركين في الألعاب الرياضية"، موضحين أن "الرسوم الهزلية وكاريكاتير الخنازير أسبوعية حول الأحداث الجارية في لاتفيا والعالم".

وتم لاحقا نشر توضيح من قبل رئيسة تحرير البوابة مارثا تسيرافاس، التي اعترفت بأن "عددا معينا من كاريكاتير الخنازير الهزلية حول الصراع في أوكرانيا كان في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ". واعتذرت للمستخدمين، وتمت إزالة الصور من البوابة.

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هذا وعلق مبتكر القصة المصورة المذكورة على الحادثة في شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا إن "قصص الخنازير المصورة الهزلية تدعم أوكرانيا دائما".

المصدر: نوفوستي 

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