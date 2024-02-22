زاخاروفا تعلق على قرار مجلس ريغا بإعادة تسمية شوارع تحمل أسماء الكتاب الروس

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قرار مجلس عاصمة لاتفيا بإعادة تسمية الشوارع التي تحمل أسماء الكتاب الروس لن يضر إلا بالسكان المحليين.

وذكرت بلدية ريغا يوم الخميس، أن مجلس المدينة قرر إعادة تسمية شارع موسكو، وكذلك شوارع ميخائيل لومونوسوف وألكسندر بوشكين ونيكولاي غوغول وميخائيل ليرمنتوف وإيفان تورغينيف.

وأوضحت زاخاروفا في تعليقها على قرار مجلس المدينة قائلة: "ريغا تمحو نفسها من الفضاء الثقافي العالمي.. لن يعاني غوغول ولا ليرمنتوف من ذلك، فقط المواطنون المحليون الذين يتعين عليهم تحمل عواقب جنون النظام اللاتفي".

إقرأ المزيد

وأضافت زاخاروفا: "أوكرانيا أعلنت أن الأديب الروسي نيكولاي غوغول كاتب أوكراني عظيم"، متسائلة في نفس الوقت "ما رأي مجلس الدوما في هذا الأمر؟".

المصدر: نوفوستي