سفارة روسيا لدى لاتفيا: سنتخذ إجراءات جوابية ردا على مصادرة مركز "بيت موسكو" الثقافي

وصفت السفارة الروسية لدى لاتفيا نقل مركز "بيت موسكو" الثقافي في ريغا إلى ملكية لاتفيا بأنه عمل من أعمال السرقة، وأكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات جوابية ضد منظمي هذا الفعل.

وقالت السفارة في بيان: "نحن نعتبر القرار الذي اتخذه البرلمان الوطني في لاتفيا عملا تعسفيا، وفي الواقع، إنه عمل من أعمال السطو على الدولة الروسية، وينتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تضمن حرمة ممتلكات الدول الأخرى".

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وأكدت أنها "أبلغت الجانب اللاتفي بحتمية الإجراءات الجوابية، بما في ذلك تقديم مطالبات التعويض إلى ريغا عن الأضرار المادية الناجمة، وكذلك الخسائر المتكبدة نتيجة وقف أنشطة مركز "بيت موسكو".

وشددت على أن مصادرة "بيت موسكو" في ريغا تشكل سابقة خطيرة، وترسل إشارة إلى المالكين الأجانب بأن ممتلكاتهم في لاتفيا ليست محمية بموجب القوانين المحلية والمعاهدات الدولية.

وتابعت: "هذا العمل، غير المسبوق في عدائه، لن يمر دون رد وسيكون له أخطر العواقب على مرتكبيه".

واعتمد برلمان لاتفيا في وقت سابق من اليوم الخميس في القراءة النهائية مشروع قانون حول نقل ملكية مركز "بيت موسكو" الثقافي في ريغا إلى ملكية الدولة "لمنع التهديدات على أمن الدولة".

المصدر: RT