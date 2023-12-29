لاتفيا تحظر جميع المواقع المرتبطة بـ "Yandex" الروسي

ذكر موقع Delfi أن السلطات في لاتفيا قررت حظر جميع المواقع الإلكترونية المرتبطة بشركة "Yandex" الروسية.

ونقل الموقع عن رئيس المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني في لاتفيا، إيفار أبولينس قوله :"إن المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني في لاتفيا حظر الوصول إلى جميع المواقع المرتبطة بـ Yandex في البلاد".

وتقول الرسالة:" لقد منع المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني الوصول إلى جميع المواقع المتعلقة بـ Yandex في لاتفيا".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السلطات اللاتفية تخطط في المستقبل أيضا لمنع الوصول إلى خدمات Yandex Music، حيث يمكنك الاستماع إلى ملفات البودكاست والمحتوى الذي يزعم أنه صنع من قبل أشخاص خاضعين للعقوبات في لاتفيا.

المصدر: نوفوستي