"إيكواس" تقرر رفع بعض العقوبات عن النيجر

قرر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يوم السبت، إزالة جزء من العقوبات التي فرضت على النيجر.

وقال رئيس مفوضية"إيكواس" عمر أليو توراي، بعد اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن "العقوبات سترفع بأثر فوري، موضحا أنه ستتم خصوصا إعادة فتح الحدود والمجال الجوي".

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وأكد توراي للصحفيين أن رفع العقوبات عن النيجر يأتي "لأسباب إنسانية بحتة لتخفيف المعاناة الناجمة عن ذلك، كما أن هناك عقوبات (فردية) مستهدفة وكذلك عقوبات سياسية لا تزال سارية".

وكانت دول غرب إفريقيا قد فرضت عقوبات على النيجر بعد انقلاب يوليو على الرئيس محمد بازوم، فيما اعترفوا بعدها رسميا بالمجلس العسكري الحاكم في النيجر.

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المصدر: "أ ب"