"تجاوزت عواقب الحرب حدود المنطقة".. رئيس بلغاريا يدعو إلى الحوار لتسوية النزاع الأوكراني

دعا الرئيس البلغاري رومين راديف مرة أخرى إلى وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا وبدء المفاوضات، مؤكدا أن عواقب النزاع تجاوزت حدود المنطقة منذ فترة طويلة.

وقال راديف: "لسوء الحظ، بعد مرور عامين، نرى أن هذه الحرب لم تتوقف فحسب، بل تتوسع وأصبحت تهديدا على السلام والأمن العالميين. وتجاوزت آثار الحرب حدود المنطقة من حيث الدمار والفقر وغيرها من الأزمات".

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وأضاف: "يجب على الدول الأوروبية أن تعمل على إيجاد حل أوروبي مستقل لإيجاد حوار وآليات من شأنها أن توقف الأعمال القتالية على الفور وإجلاس الأطراف وراء طاولة المفاوضات".

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصدر مقرب من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن السلطات الحاكمة في كييف تعيش أجواء قاتمة منذ عدة أسابيع.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق أن عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين يرجحون أن يبدأ الغرب في دفع أوكرانيا للتفاوض مع روسيا حول تجميد النزاع في هذا العام.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، في وقت سابق أن "روسيا لم تكن أبدا ضد المفاوضات ونحن دائما مع المسار الدبلوماسي، وهذا ينطبق أيضا على الوضع في أوكرانيا".

المصدر: تاس