بوتين يؤكد انفتاحه على المفاوضات ويشيد بالقوات الروسية التي حررت أفدييفكا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن "روسيا لم تكن أبدا ضد المفاوضات ونحن دائما مع المسار الدبلوماسي، وهذا ينطبق أيضا على الوضع في أوكرانيا".

وقال: "بالنسبة للتفاوض، فلم نكن أبدا ضد المفاوضات، وكنا دائما معها. وهذا ينطبق أيضا على أوكرانيا. لقد قلت بالفعل مائة مرة إننا لم نقطع الحوار، الجانب الأوكراني هو الذي قاطع الحوار، وبأمر مباشر من لندن وواشنطن".

وشدد الرئيس الروسي على أن القوات الأوكرانية تقوم بأعمال متهورة تماما من الناحية العسكرية، وتسير باتجاه الوقوع في فخ، وقال: "بالطبع، يقوم العدو بأعمال متهورة تماما من وجهة نظر عسكرية، لكنها مثل الفخ. وهم يواصلون التقدم نحو هذا الفخ".

وأضاف أن التصرفات المتهورة يمكن أن تتكرر، وطلب من شويغو أن يضع ذلك في الاعتبار وأن ينقل ذلك إلى القادة في مواقع (العملية العسكرية بأوكرانيا).

وفي حديثه عن الأفراد العسكريين الأوكرانيين المتبقين في الأراضي التي حررها الجيش الروسي، اقترح بوتين أنه لا ينبغي لهم "البكاء على الاتصالات اللاسلكية"، بل يجب عليهم الاستسلام.

وقال وزير الدفاع، متحدثا عن العسكريين الأوكرانيين إنه "في مكان ما بقي واحد، وفي مكان آخر بقي اثنان، بالطبع، المطلوب منهم جميعا الاستسلام".

فأجاب بوتين: "إذا بقي شخص ما، فلا حاجة، كما أبلغتني إلى أن يبكي عبر أجهزة الاتصالات اللاسلكية والتوسل من أجل إخلائه، فليستسلموا".

وأشار الرئيس الروسي إلى هروب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا أثناء تقدم القوات الروسية قائلا: "تم إبلاغي عن حالة الهروب الفوضوية للقوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا"، مضيفا "قيادة القوات الأوكرانية أصدرت الأمر بالانسحاب من مدينة أفدييفكا، عندما كان الجنود الأوكران يفرون بالفعل من هناك".

وأكد بوتين أن جميع المشاركين في عملية تحرير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية يستحقون أعلى الجوائز. وقال إن "الوحدات العسكرية، وجميع الأفراد العسكريين، بالطبع يستحقون أعلى الجوائز والتشجيعات وكلمات الامتنان من البلاد، من روسيا".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع.

المصدر: RT