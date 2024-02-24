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الخارجية الروسية: "الأمن والتعاون في أوروبا" تغض الطرف عن انتهاكات أوكرانيا والغرب

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الخارجية الروسية:
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن القيادة والهياكل التنفيذية الفردية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انحرفت عن صلاحياتها وتغض الطرف عن انتهاكات واضحة ترتكبها أوكرانيا ودول الغرب.

وأشارت الخارجية الروسية في تعليقها على الوضع المحيط بمشاركة روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى أنها "هيئة مستقلة عن هيكلية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

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وأوضحت الخارجية أن "جميع القضايا المتعلقة بمشاركة الوفد الروسي في عمل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقع في صلاحيات الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية".

يشار إلى أن النواب في الجمعية الفيدرالية كانوا في وقت سابق يعتزمون النظر في طلب تعليق مشاركة الوفد الدائم للبرلمان الروسي في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 21 فبراير.

ومع ذلك، قال النائب الأول لرئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، دميتري نوفيكوف، لوكالة "نوفوستي"، إن طلب تعليق مشاركة روسيا في أعمال الجمعية سيتم النظر فيه بما يتوافق مع قرار مجلس الاتحاد الروسي".

المصدر: نوفوستي

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