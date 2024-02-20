الكرملين: بوتين يلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 29 فبراير

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية الروسية 29 فبراير الحالي.

وجاء في بيان الكرملين: "سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية في 29 فبراير 2024".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس بوتين قد يوجه رسالته إلى الجمعية الفيدرالية أواخر فبراير أو أوائل مارس، ووفقا له، يستغرق استعداد الكرملين لهذا الحدث عدة أشهر.

وكان رئيس الدولة قد قدم رسالته إلى الجمعية الفيدرالية العام الماضي في 21 فبراير 2023، فيما لم يقدم رسالة إلى المشرعين عام 2022، بسبب "الديناميكية الكبيرة للأحداث" على حد تعبيره.

ووفقا للدستور الروسي، يخاطب الرئيس الروسي، الجمعية الفيدرالية برسالة حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية سنويا، حيث يحضر هذه الفعالية، إلى جانب أعضاء مجلسي الدوما والاتحاد المكونين للجمعية الفيدرالية، أعضاء الحكومة الروسية، ورئيسا المحكمة الدستورية والعليا، والنائب العام، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش، وأعضاء مجلس الدولة، ورؤساء المؤسسات الدينية الرئيسية في البلاد، وكذلك بعض الشخصيات العامة في الدولة.

المصدر: RT