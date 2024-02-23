إيران تعلن تصفية أحد قيادات "جيش العدل" في باكستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل القيادي في جماعة "جيش العدل"على يد قوات الأمن الإيرانية في باكستان، بعد تنفيذ عملية استخباراتية معقدة.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن القيادي المقتول يدعى إسماعيل شاه بخش.

وأوضحت أن "قوات الأمن الإيرانية تعقبت الإرهابيين في جنوب شرق إيران، حيث جرت قبل ساعات قليلة عملية اعتقال إسماعيل شاه بخش، أحد قادة جماعة جيش العدل الإرهابية والمنفذ الرئيسي للعمليات الإرهابية الأخيرة في جنوب شرق البلاد، نفذتها قوات الأمن الإيراني في باكستان".

إقرأ المزيد

وأكدت أنه "بعد تنفيذ هذه العملية الاستخباراتية المعقدة ومقاومة الإرهابيين، قتل إسماعيل شاه بخش ورفاقه في اشتباك مسلح على يد قوات الأمن التابعة للثورة الإسلامية".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أجرى مع نظيره الباكستاني، جليل عباس جيلاني، بعد ظهر يوم الجمعة، محادثات هاتفية، وناقشا آخر التطورات في غزة، ورحب وزير الخارجية الباكستاني باقتراح إيران لعقد "اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية بهدف إنهاء الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية".

المصدر: RT + وكالة مهر الإيرانية