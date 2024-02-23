بيونغ يانغ: واشنطن فقدت حقها الأخلاقي في مقعدها الدائم بمجلس الأمن الدولي

أكد نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم سونغ كيونغ، فقدان الولايات المتحدة حقها الأخلاقي في مقعدها بمجلس الأمن "بسبب عرقلتها مشروع قرار حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس".

وأشار كيونغ إلى أن واشنطن "لا تأخذ في عين الاعتبار، على الإطلاق، سقوط الضحايا البشر في البلدان الأخرى خلال سعيها لتحقيق مصالحها الجيوسياسية الأنانية وتحقيق هيمنتها".

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن نائب الوزير قوله: "بعد أكثر من 100 يوم من الأزمة في الشرق الأوسط، المضرجة بدماء الفلسطينيين الأبرياء، توصل العالم إلى نتيجة مفادها أن الولايات المتحدة لم يعد لها مكان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تتمثل مهمته في ضمان الأمن والسلام الدوليين".

ولفت إلى استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" يوم 20 فبراير الجاري داخل مجلس الأمن، ضد قرار قدمته الجزائر، مبينا أنه كان "يعكس الرأي الإجماعي للمجتمع الدولي حول ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل الوحشي الجماعي للسكان الفلسطينيين من قبل الجانب الإسرائيلي".

وأضاف: "أقرت الولايات المتحدة بتواطئها في الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، والتي حولت قطاع غزة إلى مقبرة جماعية وجحيم، وقتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين".

وقال: "إن الولايات المتحدة داست مرة أخرى وبلا رحمة على رغبة المجتمع الدولي في السلام تحت ذريعة سخيفة مفادها أن هذا قد يكون له تأثير سلبي على المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن".

المصدر: تاس