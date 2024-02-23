أكد العقيد الفرنسي المتقاعد الخبير الجيوسياسي بيري دي يونغ أن اتهامات كييف للغرب بإخفاقات قوات كييف بما في ذلك في أفدييفكا، عارية من الصحة ومسؤولية ما حدث تقع على عاتق كييف وحدها.

وقال دي يونغ على قناة LCI التلفزيونية: "هذا يعني أنه حتى لو رأينا أن مجريات الأحداث العالمية تتسبب بالقلق للأوكرانيين، فلا داعي للقول إن هذا خطأنا".

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وأضاف: "لقد التزمنا بالنموذج الذي اعتقدنا أن أوكرانيا ستنتصر بموجبه. دعونا نتذكر كيف قال الجميع في هذا الاستوديو قبل 6 أشهر إن الأوكرانيين سيصلون إلى تخوم موسكو، وقد قطع زيلينسكي وعدا بالذهاب للسباحة في مياه البحر الأسود".

كما أعرب دي يونغ عن رأي مفاده أن الوضع الحرج الحالي للقوات المسلحة الأوكرانية مرده إلى فشل "الهجوم المضاد"، وهو ما تسبب بسلسلة من المشاكل في صفوف الجيش الأوكراني.

بالإضافة إلى ذلك، أكد دي يونغ أن "خطط كييف الطموحة" في ظل الواقع الحالي ليس من المقدر لها أن تتحقق.

وأردف قائلا: "نعم الوضع صعب، اليوم نعود للحديث عن الصعوبات. هذا هو لب المشكلة. وهذا ليس خطأ الغرب".

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​الأسبوع الماضي، ألقى باللوم في الانسحاب من أفدييفكا على النقص في المساعدات الغربية الكافية والنقص المصطنع في إمدادات الذخيرة.

المصدر: نوفوستي