"فايننشال تايمز": الاتحاد الأوروبي يعتزم جمع 1,5 مليار دولار لشراء الذخيرة لكييف

تعتزم الدول الأوروبية جمع 1.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية من دول أخرى بموجب خطة اقترحتها جمهورية التشيك، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الجمعة.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، إن براغ وجدت فرصا في الخارج للحصول على مئات الآلاف من قذائف المدفعية، التي يمكن تسليمها بسرعة إلى أوكرانيا، حال توفر الدعم المالي اللازم من الشركاء.

وقالت "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين مطلعين على المناقشات، إن "العواصم الأوروبية تسارع لجمع 1.5 مليار دولار من التمويل الطارئ لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية من الخارج لتعزيز خط المواجهة ضد روسيا".

وحسب مصادر الصحيفة، فإن جمهورية التشيك تحتاج إلى مساعدة شركائها الأوروبيين في توفير 1.5 مليار دولار لتمويل شراء الذخيرة، وقد أسهم بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بقسطهم بالفعل.

وأشارت روسيا مرارا إلى أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع متطلبات التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي طرفا مباشرا في الصراع محذرة إياها من أنها "تلعب بالنار".

المصدر: "فايننشال تايمز"