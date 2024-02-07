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براغ: الاتحاد الأوروبي تبحث شراء القذائف لأوكرانيا من دول خارجه

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براغ: الاتحاد الأوروبي تبحث شراء القذائف لأوكرانيا من دول خارجه
Sputnik
أعلام الدول الأعضا في الاتحاد الأوروبي
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كشف وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تفاوض دولا خارج الاتحاد لبيعها قذائف لأوكرانيا.

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وقال في حديث لقناة "سي إن إن": "دول متعددة في الاتحاد تبحث شراء القذائف من دول خارج الاتحاد لإرسالها إلى أوكرانيا، لكنه لم يتبلور موقف أوروبي موحد إزاء ذلك حتى الآن".

وفي تعليقه على وعود الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة أشار ليبافسكي إلى أنه يعتبر مثل هذه النوايا إيجابية، مشيرا لضرورة تقييم قدرات دول الاتحاد على إنتاج الكم اللازم من القذائف.

وفي وقت سابق كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن التشيك تدعو بلدان الاتحاد الأوروبي لشراء 450 ألف قذيفة من دول خارج الاتحاد بينها كوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا لتنفيذ الالتزام الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة حتى مارس القادم.

المصدر: نوفوستي

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