البنتاغون لا يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعد مصادقة الكونغرس على التمويل

لم يستبعد البنتاغون تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS البعيدة المدى، مشيرا إلى أن أي مساعدات عسكرية ستتطلب مصادقة الكونغرس على التمويل للتوريدات.

وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "ندرس توريد ما يمثل الأولوية لأوكرانيا، مثل الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي".

وتابعت: "حتى الآن لا يوجد لدي ما يمكن الإعلان عنه... ولكننا نريد أن نكون على قناعة بأننا سنقدم لأوكرانيا ما تحتاج إليه، وذلك فقط بعد مصادقة الكونغرس على قرار التمويل".

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وردا على سؤال حول إمكانية توريد صواريخ ATACMS لأوكرانيا، قالت سينغ إن "جميع الخيارات على الطاولة".

يذكر أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد توقفت بعد نفاد الأموال المخصصة من قبل الكونغرس في يناير الماضي.

ولا يستطيع البنتاغون تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في غياب مصادقة الكونغرس على مشروع قانون جديد حول التمويل وسط استمرار الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين.

المصدر: تاس