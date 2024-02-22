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إصابات جراء القصف الأوكراني على مدينة دونيتسك

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إصابات جراء القصف الأوكراني على مدينة دونيتسك
Sputnik TAISIYA VORONTSOVA
مدينة دونيتسك بعد تعرضها للقصف (صورة من الأرشيف)
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أعلنت سلطات مدينة دونيتسك عن إصابة 3 أشخاص جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمدينة.

وذكر عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، في منشور على "تلغرام"، يوم الخميس، أن قذيفة أوكرانية أصابت شقة في مبنى سكني من 9 طوابق أثناء قصف حي كيروفسكي بجنوب غربي دونيتسك.

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وأضاف أن المعطيات الأولية تشير إلى إصابة 3 سكان مدنيين بجروح، ويجري التأكد من بياناتهم الشخصية.

وفي وقت سابق أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق في دونباس، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن 40 قذيفة من عيار 155 ملم أثناء قصفها لمدينة دونيتسك خلال اليوم الأخير.

المصدر: نوفوستي

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