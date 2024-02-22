لافروف: غطرسة الغرب وانشغاله برهاب روسيا تمنعه من اجراء مفاوضات جدية حول أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن غطرسة الغرب وانشغاله برهاب روسيا لا يسمحان لنا بالحديث عن أي مفاوضات حول أوكرانيا، فهو لا يريد حوارا جديا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "لأسفي الشديد، هذا الانشغال برهاب روسيا ومثل هذا السلوك المتغطرس، الذي ينتشر الآن بشكل خاص بين الألمان، أما البريطانيون فإنهم كانوا يعانون منه دائما، وهو غير قابل للشفاء ولا يختفي في أي مكان. وفي هذا الوضع كيف يمكن أن نتحدث عن المفاوضات؟".

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وأشار لافروف إلى أن روسيا أكدت استعدادها للمفاوضات "قبل عامين في إسطنبول"، وضرب على سبيل المثال تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال في وقت سابق إنه لا يرى ظروفا مناسبة لبدء المفاوضات.

وأضاف: "فليشرحوا بأنفسهم سبب عدم رغبتهم بشكل قاطع في إجراء أي حوار جدي حول المشاكل الحقيقية التي خلقوها بأنفسهم في أوكرانيا".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق من اليوم بأن عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين يرجحون أن يبدأ الغرب في دفع أوكرانيا للتفاوض مع روسيا حول تجميد النزاع في هذا العام. وأشارت إلى أن الخيار البديل قد يكون زيادة المساعدات المالية والعسكرية لكييف، لكن مثل هذا الاحتمال ينظر إليه في الغرب بقدر كبير من الشك.

المصدر: RT