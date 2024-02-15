أردوغان: تصريح بوتين بشأن نتائج مفاوضات اسطنبول حول أوكرانيا صادق

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن نتائج مفاوضات اسطنبول حول الأزمة الأوكرانية بأنه صادق.

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وقال أردوغان على متن الطائرة أثناء عودته من مصر: "سأقول بصراحة إن هناك صدقاً في تصريحات السيد بوتين. وأثناء اللقاءات في إطار مفاوضات اسطنبول اتخذنا خطوات شتى صادقة. وأجرى الوزراء لقاءات مع الجانب الروسي. وعملنا بهدف تحقيق نتيجة لكننا لن ننجح في إحلال السلام. ولا يمكننا أن نتركه لسبب أننا فشلنا في تحقيق نتائج آنذاك. لن نتخلى عن سعينا للسلام وسنواصل عمل ما بوسعنا لضمانه".

وأضاف أنه كان يعمل مع (روسيا) ويواصل بذل الجهود قبل أن يتخلى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن جهود السلام".

وأوضح: "وصل وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون إلينا مؤخرا وبحثنا معه هذه المسائل. وإذا قام السيد بوتين بتبادل الرأي معنا وجهاً لوجه (على حدة)، وإذا جاء وزراء مناسبون من روسيا، فسنجري هذه العملية معهم وسنحاول تحقيق نتائج".

كما أكد الرئيس التركي أنه يواصل اتصالاته التي تهدف إلى تسوية الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية مع الرئيس بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حد سواء.

وأردف: "يمكننا القيام بمحاولة جديدة وفتح باب نحو السلام من خلال إدارة العمليات الهادفة إلى تحقيق نتيجة والخالية من التأثير الخارجي. ونشير منذ البداية إلى أن سلاما عادلا أفضل من الحرب ونسعى لاتخاذ خطواتنا اعتمادا على ذلك. وإذا أردنا تحقيق السلام فسنجد طريقة لتحقيقه بالتأكيد".

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مقابلة له مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في الأسبوع الماضي تفاصيل المفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية في اسطنبول في ربيع عام 2022. وقال بوتين إن روسيا لم تتخل عن الحوار حول أوكرانيا، لكنها لا تنوي خطو الخطوة الأولى نحوه بعد فشل مفاوضات اسطنبول في مارس 2022. وشدد على أن شروط التسوية هي موضوع للمفاوضات التي لا يريد أحد إجراءها مع روسيا أو يريد ولكن لا يعرف كيف.

المصدر: نوفوستي