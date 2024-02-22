اعتقال إمام تونسي في فرنسا بتهمة "الدعوة إلى الإرهاب"

اعتقلت السلطات الفرنسية الإمام التونسي محجوب المحجوبي بتهمة "الدعوة إلى الإرهاب" على خلفية خطبة صنفت على أنها "معادية لفرنسا".

Il avait qualifié le drapeau tricolore de "satanique", l'imam Mahjoub Mahjoubi interpellé en vue de son expulsion https://t.co/OkatnRYZC1pic.twitter.com/HBJisr2UJo — France 3 Occitanie (@F3Occitanie) February 22, 2024

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين طالب يوم الأحد الماضي بسحب إقامة إمام تونسي في مدينة بانيول سير سيز (جنوب فرنسا) وفق ما نقله تلفزيون BFMTV.

وقال جيرالد دارمانين إنه ينتظر ترحيل الإمام التونسي محجوب المحجوبي من البلاد.

وشدد الوزير الفرنسي على أنه "لن تمر أي دعوة للكراهية دون رد أو محاسبة".

ولقي مقطع مجتزأ من خطبة الإمام محجوب المحجوبي التي كانت في الأساس حول موضوع "علامات الساعة" ضجة كبيرة في فرنسا، وذلك بعد أن جرى تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وبعدها في وسائل الإعلام، دون الإشارة إلى السياق الديني العام للخطبة.

وفي المقطع المتداول يتحدث الإمام عن اتحاد المسلمين في آخر الزمان "بحيث لا تُفرِّقهم الأعلام الثلاثية الألوان"، واصفا النزاعات التي تجري حول هذه الأعلام خلال المباريات أو الأحداث بـ"الشيطانية"، فيما تحدث في مجمل الخطبة عما يُحرمه الدين الإسلامي من تعاطي الخمور والعلاقات غير الشرعية.

دعا وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانين إلى سحب إقامة إمام تونسي يُدعى محجوب المحجوبي، بسبب مضمون خطبة ألقاها

Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam tunisien de Bagnols-sur-Cèze Mahjoub Mahjoubi.

للمزيد من التفاصيل plus de détails https://t.co/lu0wlKommDpic.twitter.com/pd2iCViViV — ACH TARI (@ACHTARI2023) February 19, 2024

المصدر: وسائل إعلام فرنسية