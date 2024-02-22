النفط والغاز والأغذية تتصدر التبادل التجاري الروسي التركي بالمليارات في 2023

تصدرت الحمضيات وقطع الغيار وعربات المقطورات قائمة صادرات تركيا إلى روسيا في 2023، بينما كانت منتجات البترول والغاز والنفط والحديد والصلب على قائمة مستوردات تركيا من روسيا.

وذكرت بيانات دائرة الإحصاء التركية أنه مع نهاية العام الماضي، باعت تركيا أكبر كمية من الفواكه الحمضية إلى روسيا، حيث بلغ حجم إمداداتها 426 مليون دولار.

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بالإضافة إلى ذلك، كانت منتجات التصدير الرئيسية إلى روسيا هي قطع غيار السيارات، وبلغ حجم العرض ما يقرب من 404 ملايين دولار، وللمقطورات 275 مليون دولار.

كما احتلت الزيوت النفطية حصة كبيرة من الإمدادات التركية إلى روسيا بحوالي 227 مليون دولار، والفواكه ذات النواة مثل المشمش والخوخ والكرز بقيمة 226 مليون دولار، والأسماك 220 مليون دولار. واحتلت المراكز العشرة الأولى الجرافات بقيمة 205 ملايين دولار، وأجهزة الطرد المركزي 170 مليون دولار، والصمغ بـ137 مليون دولار، والملابس النسائية بحوالي 124 مليون دولار.

إلى ذلك، باعت روسيا لتركيا من المنتجات النفطية بنسبة أكثر من غيرها وبلغت حوالي 11 مليار دولار.

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هذا ولا تقوم تركيا بالكشف رسميا عن مشترياتها من الغاز والنفط، إلا أن بيانات وكالة الطاقة العالمية والإحصاءات التركية تشير إلى أن تركيا اشترت ما يقرب من 7.6 مليار دولار من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب خلال العام الماضي.

كما أنفقت أنقرة 6.85 مليار أخرى على الهيدروكربونات الأخرى التي لم يتم الكشف عنها في الإحصاءات الرسمية، وخاصة النفط، على الرغم من وجود إمدادات الغاز الطبيعي المسال أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، باعت روسيا تركيا من الحديد والصلب بقيمة 3.1 مليار دولار، والفحم 2.9 مليار دولار.

وبلغت صادرات موسكو من القمح أكثر من مليار دولار، وشملت أهم الصادرات الروسية الـ10 إلى إسطنبول الزيوت النباتية 444 مليون دولار ومن مادة الذرة 425 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي