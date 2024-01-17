وفد تركي يصل روسيا هذا الأسبوع لبحث مركز الغاز

يزور وفد تركي روسيا هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل "مركز الغاز" ويتوقع إعداد جدول زمني للإجراءات وتسريع العمل.

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وسبق أن أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن أمله في أن يكون عام 2024 هو العام الذي سيبدأ فيه تنفيذ هذا المشروع، حيث قال مصدر في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لوكالة "نوفوستي" إن الوفد الرسمي لتركيا سيغادر إلى روسيا هذا الأسبوع، وسيتلقى معلومات وتفاصيل حول إنشاء مركز الغاز، وبناء على نتائج هذه الزيارة التفقدية، من المتوقع إعداد جدول أعمال لتنفيذ المشروع.

وقد طرحت قضية مركز الغاز لأول مرة في أكتوبر 2022، بعد أسبوعين من الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "السيل الشمالي"، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة نقل الحجم المفقود من عبور الغاز الروسي إلى منطقة البحر الأسود. ووفقا له، من الممكن إنشاء مركز للغاز في تركيا، والذي من شأنه أن يصبح منصة للإمدادات إلى دول أخرى، إلى أوروبا في المقام الأول، وكذلك لتحديد أسعار الغاز.

وفي نوفمبر من العام الماضي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن أنقرة تتفاوض مع شركة "غازبروم" لجلب منصة تداول الغاز التركية إلى المستوى الدولي. وبحسبه، تتوقع الجمهورية أن تكون قادرة على استكمال العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتداول الغاز في 2024.

المصدر: نوفوستي