"غازبروم" تسجل رقما قياسيا في إمدادات الغاز اليومية للمستهلكين في روسيا

حطمت شركة "غازبروم" في 12 يناير الرقم القياسي للإمدادات اليومية من الغاز للمستهلكين في روسيا، حيث قامت بتزويدهم بـ1.788 مليار متر مكعب من الغاز.

وقالت الشركة على "تلغرام": "في 12 يناير، تم توريد 1788.3 مليون متر مكعب من الغاز للمستهلكين الروس، وهذا رقم قياسي تاريخي جديد للإمدادات اليومية من خلال نظام إمداد الغاز الموحد في روسيا".

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وأضافت الشركة أن "الزيادة في استهلاك الغاز مرتبطة بالطقس البارد في روسيا. حيث انخفض متوسط ​​درجات الحرارة في منطقة تغطية نظام إمداد الغاز الموحد إلى 14 درجة تحت الصفر في 12 يناير".

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق منذ 10 سنوات، حيث تم تزويد المستهلكين الروس بـ1786.8 مليون متر مكعب من الغاز في 30 يناير 2014.

المصدر: RT