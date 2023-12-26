"غازبروم": صادرات الغاز إلى الصين في عام 2023 أكثر بمقدار مرة ونصف منها العام الماضي

أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر اليوم الأربعاء، أن صادرات الشركة من الغاز إلى الصين خلال العام الجاري 2023، أكثر بمقدار مرة ونصف مما كانت عليه العام الماضي.

وقال ميلر خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا العام، إمدادات الغاز إلى الصين أعلى بمقدار مرة ونصف مما كانت عليه في عام 2022، وفي عام 2025، سنفي بالتزاماتنا التعاقدية وستصل إمدادات الغاز إلى الصين إلى 38 مليار متر مكعب".

وأشار ميلر إلى أن شركة "غازبروم" سجلت في 23 ديسمبر رقما قياسيا تاريخيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.

وأفادت صحيفة China Daily مطلع ديسمبر الجاري، نقلا عن شركة خطوط الأنابيب الوطنية الصينية أنه منذ بداية العام، تم توريد أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين، وهو رقم قياسي.

وتقوم شركة "غازبروم" الروسية الآن بتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".

وقد بدأت عمليات التسليم من خلال هذه الأنابيب في نهاية عام 2019 وفي عام 2020 بلغت 4.1 مليارات متر مكعب، وفي عام 2021 ارتفعت إلى 10.4 مليارات، ومن المقرر الوصول إلى الطاقة السنوية المخطط لها والبالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.

المصدر: RT