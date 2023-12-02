إمدادات الغاز الروسية إلى الصين تسجل رقما قياسيا جديدا

أفادت صحيفة China Daily اليوم السبت نقلا عن شركة خطوط الأنابيب الوطنية الصينية أنه منذ بداية العام، تم توريد أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين، وهو رقم قياسي.

وقالت الصحيفة: "منذ بداية العام، تم توريد أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب، وهو رقم قياسي".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أنه منذ تشغيل خط الغاز قبل أربع سنوات، تم توريد أكثر من 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضافت: "لقد زادت الطاقة الإنتاجية لخط الأنابيب تدريجيا منذ بدء التشغيل. ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية بشكل أكبر في عام 2024، مما سيزيد بشكل كبير من إمكانية توريد الغاز الطبيعي إلى الصين".

وتقوم شركة "غازبروم" الروسية الآن بتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" إلى الصين .

وبدأت عمليات التسليم من خلال هذه الأنابيب في نهاية عام 2019 وفي عام 2020 بلغت 4.1 مليار متر مكعب، وفي عام 2021 ارتفعت إلى 10.4 مليار، ومن المقرر الوصول إلى الطاقة السنوية المخطط لها والبالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.

المصدر: نوفوستي