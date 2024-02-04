فيدان: أردوغان وبوتين سيبحثان خلال لقائهما في تركيا قضايا الأمن والطاقة

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن أنقرة تتوقع مناقشة قضية الغاز ومشروع محطة أكويو للطاقة النووية وسوريا والوضع في غزة خلال زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا.

وقال فيدان خلال لقاء مع قناة "A Haber" التركية، ردا على سؤال حول زيارة الرئيس الروسي لتركيا يوم 12 فبراير، إن "زيارة بوتين كان مخططا لها مسبقا وسيتم خلالها بحث مواضيع الغاز والطاقة وقضايا الأمن وفي مقدمتها سوريا".

وأضاف: "قضية الغاز وتعاوننا في مجال الطاقة سيكونان في المقدمة. وبطبيعة الحال، فإن بناء محطة أكويو للطاقة النووية هو مشروع ثنائي كبير".

وردا على سؤال حول مناقشة الوضع في قطاع غزة، قال وزير الخارجية التركي: "رئيسنا (رجب طيب أردوغان) يبقي هذا الموضوع دائما على جدول الأعمال. بالطبع، ستتم مناقشة الوضع في غزة".

وأضاف، "أردوغان وبوتين سيبحثان صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".

وفي وقت سابق، صرح مصدر دبلوماسي تركي بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا قد تتم مبدئيا في شهر فبراير، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على جدول أعمال الرئيسين الروسي والتركي.

وقال بيسكوف في هذا الجانب إن هناك حاجة مستمرة للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يتم تحديد موعد لقائهما بعد.

وفي نهاية الشهر الماضي ديسمبر، قال الرئيس التركي إنه يأمل بأن يجتمع مع نظيره الروسي في المستقبل القريب لمناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود.

المصدر: RT