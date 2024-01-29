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الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين إلى تركيا

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الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين إلى تركيا
Globallookpress
الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
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قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف في تصريح للصحفيين إن زيارة فلاديمير بوتين إلى تركيا ستتم في فبراير المقبل وإن التحضيرات لها جارية.

وأضاف ردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت الزيارة ستتم في فبراير: "نعم، يجري الإعداد للزيارة".

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وفي وقت سابق، صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "نوفوستي" أن زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا قد تتم في شهر فبراير مبدئيا. مبينا أن الوضع سيعتمد على جدول أعمال الرئيسين بوتين وأردوغان.

كما سبق أن أعلن بوتين أنه يعتزم لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بداية العام الجاري، وقبل ذلك لم يتمكن الزعيمان من اللقاء بسبب جدول أعمال الرئيس التركي.

وسبق أن صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، بأن الكرملين سيعلن على الفور مواعيد اللقاء بين الرئيسين.

المصدر: نوفوستي

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