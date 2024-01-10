الكرملين: هناك حاجة باستمرار إلى تواصل الرئيسين االروسي والتركي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هناك حاجة مستمرة للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يتم تحديد موعد لقائهما بعد.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "هناك دائما حاجة للتواصل بين بوتين وأردوغان، وأنتم تعلمون أن هناك اتفاقا لعقد لقاء"، مذكرا بأن بوتين نفسه تحدث عن استعداده للقدوم إلى تركيا عندما يتم تحديد الوقت لهذه الزيارة.

وأوضح أنه لم يتم تحديد الوقت بعد، وسيتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه عند الضرورة يمكن لزعميي البلدين التواصل بسرعة، ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال ساعات.

وفي نهاية الشهر الماضي قال الرئيس التركي إنه يأمل بأن يجتمع مع نظيره الروسي في المستقبل القريب لمناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي