أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم العثور على أكثر من 200 لغم بولندي الصنع وعدة آلاف من الخراطيش الإيطالية في بلدة أفدييفكا قرب دونيتسك إثر هروب القوات الأوكرانية منها.

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جاء ذلك بعد أن أشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى أن الأدلة التي عثرت عليها القوات الروسية في أفدييفكا بعد تحريرها، تثبت حقيقة المشاركة المباشرة لمرتزقة من الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي في النزاع الأوكراني. وذكرت الوزارة أن أفدييفكا "تم تحويل كل قبو تقريبا فيها إلى مستودع للذخيرة".

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "عند فرارهم من مواقعهم المحصنة (في أفدييفكا) وهم في حالة من الذعر، ترك المسلحون الأوكرانيون هناك أكثر من 20 قاذفة قنابل يدوية من مختلف الأنواع، بما فيها الأوتوماتيكية".

وأضاف البيان: "كذلك عثرت مجموعات الاقتحام الروسية هناك على عشرات بنادق كلاشينكوف هجومية تركت خلال ما يسمى "التراجع المنظم"، فضلا عن أكثر من 200 لغم بولندي الصنع وقنابل يدوية أمريكية، وعدة آلاف من الخراطيش إيطالية الصنع".

واغتنمت الوحدات الروسية أيضا محطة لنظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية، كانت تستخدمها القوات الأوكرانية للاستدلال على المواقع وللاتصالات وبث الإشارات من المروحيات الرباعية.

وأكدت الدفاع الروسية أن عناصر قواتها تواصل فحص التحصينات التي كان يختبئ فيها الجنود الأوكرانيون في أفدييفكا، مما يؤدي يوميا إلى زيادة ترسانة الغنائم العسكرية.

المصدر: "نوفوستي"