قال العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف، إن الجيش الروسي يبقي القوات الأوكرانية في توتر مستمر، ويبحث عن ثغرات في دفاع هذه القوات.

وأشار ستاريكوف، إلى أن نقطة ضعف القوات الأوكرانية، تقع حاليا في زابوروجيه، حيث يمكن أن يوجه الجيش الروسي ضربته الجديدة.

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وأضاف الضابط السابق: "يبقي الجيش الروسي الدفاعات الأوكرانية في توتر مستمر على طول خط التماس القتالي بأكمله، ويبحث العسكريون الروس عن نقاط ضعف في خطوط الدفاع الأوكرانية. حاليا نقطة الضعف في هذا الدفاع، هي زابوروجيه".

وأعرب ستاريكوف عن اعتقاده بأن الجيش الروسي سيقوم بمناورات إلهاء في الشمال، ولكنه سيوجه ضربته الرئيسية، في الجنوب.

ويرى الخبير، أن الجيش الروسي يستخدم في حملته العسكرية الشتوية لعام 2024، ما يسمى باستراتيجية "الأرجوحة"، التي تتلخص في توجيه ضربة في مكان، والتراجع ثم الضرب في مكان آخر.

وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني إيغور لوتسينكو، إنه بعد أفدييفكا، قد تفقد أوكرانيا السيطرة على مدن أخرى، بما في ذلك خاركوف وزابوروجيه. وأضاف لوتسينكو أن السبب الرئيسي للتراجعات المستمرة هو الاستخدام الفعال للقنابل الجوية الموجهة من قبل القوات الروسية.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي