"الزعماء التسعة" وهمسة في أذن بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تسعة قادة أجانب همسوا إليه بضرورة الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحثوه على إلحاق الهزيمة بمنافسه الأقوى، سلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن لفريق من الصحفيين في البيت الأبيض إن تسعة زعماء أجانب أخبروه أن عليه الفوز بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد وهزيمة ترامب. علما أن الأخير ينادي دائما بأن "بايدن غير جدير بهذا المنصب"، بل وأن "البلاد تحتضر" في ظل حكمه الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضاف بايدن للصحفيين: "لقد وجد أحد رؤساء الدول حجة للتوجه إلي والقول: "يجب أن تفوزوا".

وأردف: "ليس لأنني شخص مميز جدا.. عليكم أن تفوزوا لأن ديمقراطيتي ستكون على المحك في حال انتصر الشخص الآخر (ترامب)."

كما أكد بايدن خلال فعالية انتخابية في سان فرانسيسكو: "لقد قال لي ذلك تسعة من رؤساء الدول".

تجدر الإشارة إلى أن المنافس المحتمل لبايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 هو سلفه دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وكان قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس الحالي (بايدن) "غير قادر على الربط بين جملتين"، ناهيك عن أن "البلاد تحتضر في ظل وجوده".

وأضاف ترامب يوم أمس 21 فبراير، متحدثا إلى أنصاره: "نحن أمة في طور الانحدار".

وأكد أن الولايات المتحدة "ستمضي إلى الجحيم" بسبب سياسات بايدن.

المصدر: نوفوستي - تاس