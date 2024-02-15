ترامب: إشادة بوتين ببايدن مجرد مجاملة

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن مؤخرا، كانت مجرد مجاملة.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا تعليقا على تصريح الرئيس الروسي إنه "مجرد مجاملة منه".

وأضاف: "كثير من الناس سيقولون إن ذلك سيئ للغاية... لا على الإطلاق، إنها تصريحات جيدة".

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واعتبر بوتين أن وجود جو بايدن في منصب الرئاسة الأمريكية أفضل بالنسبة لروسيا، مقارنة بمنافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب.

وقال بوتين في حديث صحفي إن بايدن "شخص أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ بمواقفه وهو سياسي مخضرم".

وتجمع آلاف الأشخاص في مدينة تشارلستون الأمريكية بولاية ساوث كارولينا في لقاء مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات.

وأعرب معظم المشاركين في الاجتماع عن ثقتهم في أنه بدون عودة ترامب إلى السلطة ستنتهي الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي