مدفيديف عن مقتل الطيار "الخائن" مكسيم كوزمينوف: "مات كالكلب"

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم الأربعاء على الأنباء المتعلقة بالطيار الروسي "الخائن" مكسيم كوزمينوف، الذي عثر عليه ميتا في إسبانيا.

وقال مدفيديف في مقطع فيديو نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام" بعنوان "عن مصير الطيار الخائن كوزمينوف": "مات كالكلب" (باللغة الروسية التعبير Собаке – собачья смерть، هو تعبير شائع يعني أن الشخص السيئ وعديم القيمة لا يستحق موتا كريما).

وردا على سؤال "لا يهم على أيدي من؟"، أجاب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "قلت كل شيء".

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية EFE فجر الثلاثاء الماضي نقلا عن مصادر، مقتل الطيار الخائن مكسيم كوزمينوف الذي اختطف مروحية عسكرية روسية صيف 2023، في مدينة فيلاخويوسا بمقاطعة أليكانتي الإسبانية.

ومن جانبه، أكد ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، وفاة الطيار مكسيم كوزمينوف، بعدما أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية العثور على جثة كوزمينوف.

وفي صيف عام 2023، بالتنسيق مع المخابرات العسكرية الأوكرانية، اختطف مكسيم كوزمنوف الذي كان طيارا في الجيش الروسي، مروحية من طراز "مي 8" وفر بها إلى الأراضي الأوكرانية، كما اختطف خلال الحادث اثنين من أفراد طاقم الطائرة، وهما مهندس طيران يدعى نيكيتا، وملاح يدعى خورشيد، اللذين خدعهما واستدرجهما إلى الأراضي الأوكرانية ثم قتلهما.

وزعم كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أنهما "قتلا أثناء محاولتهما الفرار"، وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد كوزمينوف.

المصدر: RT