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بلينكن: واشنطن لا ترى ظروفا مناسبة للحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية

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بلينكن: واشنطن لا ترى ظروفا مناسبة للحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية
AP
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن واشنطن لا ترى ظروفا مناسبة للحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

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وذكرت وكالة "ريترز" نقلا عن مصدر أمريكي قوله إن بلينكن التقى اليوم بلولا وبحثا الصراع الأوكراني.

وأشار المصدر إلى أن بلينكن أوضح للولا أن واشنطن لا ترى أي حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية في الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أكدت باستمرار على استعدادها للتفاوض من أجل إنهاء الصراع، شرط أن تأخذ الأطراف المعنية بالمفاوضات الحقائق الجديدة على الأرض، ومطالب موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المناقشات بدون روسيا حول ما يسمى بصيغة السلام التي اقترحتها كييف ممكنة، لكنها تفتقد لاحتمال التوصل إلى أي نتيجة.

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وعقد اجتماع دافوس حول ما يسمى بصيغة السلام الأوكرانية، في 14 يناير بمبادرة من سويسرا وأوكرانيا، لكنه انتهى بدون نتيجة ملموسة.

المصدر: نوفوستي 

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